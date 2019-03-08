Bingöl Kardan Yolu Kapalı Olan Köydeki Diyaliz Hastasının Yardımına Umke Yetişti
14 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan Taşlıçay köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi (32), Ulusal Medikal Kurtara Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan Taşlıçay
köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Selçuk
Çiftçi (32), Ulusal Medikal Kurtara Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan diyaliz hastası Selçuk Çiftçi, olumsuz hava koşulları nedeniyle diyaliz tedavisine gidemeyince sağlık görevlilerinden yardım talebinde bulundu. Çiftçi'nin talebi üzerine harekete geçen UMKE ekipleri kar araçlarıyla köye hareket etti. Çiftçi, köye giden UMKE ekipleri tarafından paletli ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi
'ne getirerek, tedaviye alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:28 Kaynak: DHA
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