Son Dakika Haberleri: Bingöl Karlıova'da Aç Kalan Kedileri Kekle Besledi

Bingöl Karlıova'da Aç Kalan Kedileri Kekle Besledi

57 dakika önce

Karlıova'da aç kalan kedileri kekle besledi (ÖZEL)Bingöl'ün Karlıova ilçesinde soğukta yiyecek bulmakta güçlük çeken kedileri, esnaf Hasan Karabulak kekle besledi.

Karlıova'da aç kalan kedileri kekle besledi (ÖZEL)

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde soğukta yiyecek bulmakta güçlük çeken kedileri, esnaf Hasan Karabulak kekle besledi. İş yerinde sattığı kekleri kapı önünde bekleyen kedilere veren Karabulak, sokaktaki hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına esnaf Hasan Karabulak sahip çıktı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Karabulak, sokakta kalan kedilere sattığı keklerden verdi. Sokaktaki hayvanlara herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Karabulak, Sabah dükkanımı açtığımda kapıda aç kalan kedileri gördüm. Dükkanda sattığım kekleri açarak onlara verdim. Kış günlerinde bu hayvanlar aç ve susuz. Onlara yardım etmek gerekir. Herkesin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:46 Kaynak: DHA

Bingöl, Karlıova, Güncel
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