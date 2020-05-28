BİNGÖL Karlıova'da dün geceden beri gök taşı arıyorlar - Son Dakika

BİNGÖL Karlıova'da dün geceden beri gök taşı arıyorlar
Karlıova'da dün geceden beri gök taşı arıyorlarTÜRKİYE'nin değişik bölgelerinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği tahminleri üzerine ilçede bazı vatandaşlar yollara düşerek geceden beri buldukları siyah taşları gök taşı umuduyla yanlarına alıyor.
Karlıova'da dün geceden beri gök taşı arıyorlar
TÜRKİYE'nin değişik bölgelerinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği tahminleri üzerine ilçede bazı vatandaşlar yollara düşerek geceden beri buldukları siyah taşları gök taşı umuduyla yanlarına alıyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün gece görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği tahminleri üzerine bazı vatandaşlar dün gece yollara düştü. Gece saatlerinden beri buldukları siyah taşları meteor olabilir diye yanlarına alan vatandaşlar iyi para kazanacaklarını düşünüyor. Geceden beri dağlarda gezdilerini belirten Kenan Kanat, "Bulduğumuz taşlara daha önce bu dağlarda hiç denk gelmedik. Bu taşlar dün akşam düşen meteor taşı olabilir. Bunları saklayıp buralara araştırmaya gelen bilim adamlarına göstereceğiz. İnşallah bulduğumuz taşlar göktaşlarıdır. Eğer göktaşıysa iyi bir paraya satacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:50 Kaynak: DHA
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