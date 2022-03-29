Bingöl Karlıova'da ilkbaharda karla mücadele ekiplerinin mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Bingöl Karlıova'da ilkbaharda karla mücadele ekiplerinin mesaisi sürüyor

29.03.2022 10:43
Bingöl Karlıova'da ilkbaharda karla mücadele ekiplerinin mesaisi sürüyor

Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da ilkbaharda karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da ilkbaharda karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Adını karla kaplı bir ova olmasından alan ilçede martta kalınlığı 2 metreye ulaşan kar, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Beyaz örtüyle kaplı ilçede kar küreme ekipleri, yolları temizlemek ve açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Kar yağışının durmasıyla çalışmalara hız veren ekiplerin çabasıyla, kapanan yollar bir bir ulaşıma açılıyor.

Kanitaht Mahallesi'nde kapanan yolu ulaşıma açan ekipler, kar kalınlığının 2 metre ölçüldüğü bölgede zorlu çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Karlıova'da kar nedeniyle 3 mezrayla ulaşım sağlanamıyor.

Çalışmalara katılan iş makinesi operatörü Sedrettin Kalkan, ilkbaharda da karla mücadeleye devam ettiklerini belirtti.

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Karlıova'da ilkbaharda karla mücadele ekiplerinin mesaisi sürüyor - Son Dakika


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