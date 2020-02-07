Bingöl karlıova'da kar esareti; 5 gündür ilçede eğitim verilemiyor - Son Dakika
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Bingöl karlıova'da kar esareti; 5 gündür ilçede eğitim verilemiyor

6 saat önce

Karlıova'da kar esareti; 5 gündür ilçede eğitim verilemiyorBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar esareti sürüyor.

Karlıova'da kar esareti; 5 gündür ilçede eğitim verilemiyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar esareti sürüyor. İlçe genelinde 5 gündür kar nedeniyle eğitim verilemezken, belediye ekipleri günde 100 kamyon kar taşıyor.

Doğu ve Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelindeki okullarda 5 gündür eğitim verilemiyor. Eğitim -öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlamasına rağmen okula gidemeyen Karlıovalı öğrenciler, geçen yıl da yoğun kar yağışı nedeniyle 34 gün okula gidememişti.

GÜNDE 100 KAMYONLA KAR TAŞINIYOR

İlçede kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. 20 köy yolu kardan kapanırken, Karlıova Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ilçede, günde 100 kamyon kar toplayıp, taşıyor.

Kardan temizledikleri yerlerin bir saat sonra tekrar karla kaplandığını anlatan Karlıova Belediyesi yetkilisi Metin Bingöl, "Belediye olarak biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyoruz. Günde 100 kamyon kar taşıyoruz. Biz karı temizledikten bir saat sonra yine kar yağıyor, çalışmalarımız da başa dönüyor Allah bize yardım etsin" dedi.

Bingöl karlıova'da kar esareti; 5 gündür ilçede eğitim verilemiyor

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
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