Bingöl Karlıova'da Kar Esareti İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Bingöl Karlıova'da kar esareti İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildi(EK)(Tür: Yurt)
Bingöl Karlıova'da kar esareti İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildi(EK)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:27 Kaynak: DHA
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