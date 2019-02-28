Son Dakika Haberleri: Bingöl Karlıova'da Kar Esareti İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi

Bingöl Karlıova'da Kar Esareti İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

Bingöl Karlıova'da kar esareti İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildi(EK)(Tür: Yurt)

Bingöl Karlıova'da kar esareti İş yerleri açılamadı, okullar tatil edildi(EK)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:27 Kaynak: DHA

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