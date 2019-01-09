Son Dakika Haberleri: Bingöl Karlıova'da Kar Esareti Sürüyor, Okullar Yarın da Tatil

Bingöl Karlıova'da Kar Esareti Sürüyor, Okullar Yarın da Tatil

1 saat önce

Bingöl'de 281 köy yolu ulaşıma kapandı (2)KARLIOVA'DA KAR ESARETİ SÜRÜYOR, OKULLAR YARIN DA TATİLBingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadan beri devam eden yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bingöl Karlıova'da Kar Esareti Sürüyor, Okullar Yarın da Tatil, System.String[]
Bingöl'de 281 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

KARLIOVA'DA KAR ESARETİ SÜRÜYOR, OKULLAR YARIN DA TATİL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftadan beri devam eden yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının yüksek yerlerde 2 metreyi bulduğu Karlıova'ya bağlı 47 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçedeki evler, boyuna ulaşan kara gömülürken, ilçe merkezi ve bağlı köylerde Cuma gününden bu yana eğitim yapılamıyor. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, okulların Perşembe günü de tatil edildiği belirtildi. İlçede ulaşımda yaşanan aksamaların yanı sıra, elektrik kesintileri de sürüyor. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri elektrik iletim hatlarındaki arızaları, İl Özel İdaresi ekipleri ise yol açma çalışmalarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:07 Kaynak: DHA

Bingöl, Karlıova, Kar, Güncel
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