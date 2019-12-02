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Bingöl karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandıBingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini tipiye bıraktı.

Karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini tipiye bıraktı. İlçedeki 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçe merkezinde dün akşam etkili olan kar yağışı, sabah tipiye çevirdi. Kar kalınlığının 12 santimi geçtiği ilçede, öğrenciler velileri eşliğinde okula gidebildi. Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürerken, 10 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

Bingöl karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Karlıova, Bingöl, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:39 Kaynak: DHA
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