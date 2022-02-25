Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

25.02.2022 11:44
Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki haftanın ardından kar yağışı yeniden etkili oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki haftanın ardından kar yağışı yeniden etkili oldu.

Her yıl yoğun kar yağışının yaşandığı ve yılın 6 ayı kış koşullarının hüküm sürdüğü 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde iki haftanın ardından kar yağışı yeniden başladı.

Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının sürdüğü ilçede, yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

Yolların ulaşıma kapanma ihtimaline karşı belediye, Özel İdare ve Karayolları ekipleri hazır bekletiliyor.

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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