Bingöl Karlıova'da Karayoluna Çığ Düştü; 30'a Yakın Araç Mahsur Kaldı
21 dakika önce
Karlıova'da karayoluna çığ düştü; 30'a yakın araç mahsur kaldıBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde karayolu üzerine 3 ayrı noktaya çığ düştü.
Karlıova'da karayoluna çığ düştü; 30'a yakın araç mahsur kaldı
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde karayolu üzerine 3 ayrı noktaya çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken 30'a yakın araç mahsur kaldı.
Karlıova-Yedisu ilçeleri karayolundaki Kayapınar köyü yakınlarında 3 ayrı noktaya çığ düştü. Çığın düştüğü sırada karayolundan geçen araçların büyük tehlike atlattığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ve hasarın yaşanmadığı öğrenildi. Çığ nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, 30'a yakın araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışma başlattığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:41 Kaynak: DHA
Boğazı Savunan 360 Yıllık Kale Yeniden Hayat Buluyor!
İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı
Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın
Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek