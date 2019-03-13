Bingöl Karlıova'da Karayoluna Çığ Düştü; 30'a Yakın Araç Mahsur Kaldı

Karlıova'da karayoluna çığ düştü; 30'a yakın araç mahsur kaldıBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde karayolu üzerine 3 ayrı noktaya çığ düştü.

Karlıova'da karayoluna çığ düştü; 30'a yakın araç mahsur kaldı



BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde karayolu üzerine 3 ayrı noktaya çığ düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken 30'a yakın araç mahsur kaldı.



Karlıova-Yedisu ilçeleri karayolundaki Kayapınar köyü yakınlarında 3 ayrı noktaya çığ düştü. Çığın düştüğü sırada karayolundan geçen araçların büyük tehlike atlattığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı ve hasarın yaşanmadığı öğrenildi. Çığ nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, 30'a yakın araç mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışma başlattığı bildirildi.

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