Bingöl Karlıova'da Nisan ayında kar yağışı - Son Dakika

Bingöl Karlıova'da Nisan ayında kar yağışı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağdı, ilçenin bir kısmı beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Uyarı ve Tahmin Merkezi'nin uyarısını yaptığı yağışlı hava Bingöl'de etkili oldu. Bölge genelinde yağmur beklenirken Karlıova ilçesi'nde kar yağdı. Her yıl Mart ayını karla geçirmeye alışkın olan ilçenin sakinleri, Nisan ayının ikinci gününde de karla güne uyandı. Kar kalınlığı yaklaşık 5 santim olurken, ilçenin bir kısmı beyaza büründü. Bahar ayının gelmesiyle çiçeklerin açtığı ilçede kar yağışı renkli görüntüler oluştururken, yeni güne karla uyanan sürücüler de araçlarını temizledi.

Karlıova Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Turan Eroğlu, "Biz bu sene kış yok diye beklerken bugün 2 Nisan ve kış bitmedi. Bu gece itibariyle 5-10 santim kadar kar yağdı. Biz belediye ekipleri olarak kış bitmediği için bahar temizliği yapamıyoruz. Bir türlü kış gitmedi. Nisan ayındayız ve şehir merkezinde kar var" dedi.

Kış ayların geç geldiğini ve hala devam ettiğini aktaran ilçe sakinlerinden Erkan Değirmenci de " Bu sabah biz karla uyandık, yaklaşık 5 santim kar yağdı. Bu sene kış geç geldi ama uzamaya devam ediyor. Nisan ayındayız, her tarafta bahar temizliği yapılırken biz hala kışı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.