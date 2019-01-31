Son Dakika Haberleri: Bingöl Karlıova'da Sentetik Sahadaki Kar Temizlendi, Sporcular Teşekkür Etti

Bingöl Karlıova'da Sentetik Sahadaki Kar Temizlendi, Sporcular Teşekkür Etti

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle bir aydır karla kaplı olan sentetik çim saha, Kaymakam Levent Yetgin'in girişimiyle küreme aracıyla temizlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle bir aydır karla kaplı olan sentetik çim saha, Kaymakam Levent Yetgin'in girişimiyle küreme aracıyla temizlendi.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışıyla Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Yıldırımspor'un maçlarını oynadığı sentetik çim saha, karla kaplandı. Bu nedenle futbolcular, idmanlarını yol kenarında yapmak zorunda kaldı. Takım yetkilileri, sahanın kardan temizlenmesi için Kaymakam Levent Yetgin'den yardım talebinde bulundu. Kaymakam Yetgin'in talimatı üzerine İlçe Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, temizlik çalışması başlattı. Ekipler, 2 günlük çalışmayla bir aydır yağan karı sahadan temizledi.

Yıldırımspor yöneticileri, futbolcuları, taraftarı sosyal medya hesaplarından 'Kaymakam Baba' diye hitap ettikleri Kaymakam Levent Yetgin'e teşekkürlerini dile getirdi. Çok sayıda futbolcu ve taraftar da sosyal medyada kullandıkları profil fotoğrafları yerine Kaymakam Yetgin'in fotoğrafını kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:41 Kaynak: DHA

Levent YETGİN, Bingöl, Karlıova, Güncel
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