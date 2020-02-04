Bingöl karlıova'da soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri sahipleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl karlıova'da soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri sahipleniyor - Son Dakika

Bingöl karlıova'da soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri sahipleniyor

6 saat önce

Karlıova'da soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri sahipleniyorBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri esnaf tarafından sahipleniyor.

Karlıova'da soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri sahipleniyor

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri esnaf tarafından sahipleniyor.

Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları sokak hayvanlarını da etkiliyor. İlçede aç kalan ve soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri esnaf tarafından sahipleniyor. Sokakta yaralı bulduğu bir köpeği önce besleyen sonra kendi imkanıyla tedavi eden esnaf Sadık Uçar, sokak köpeklerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. İlçe esnafı olarak ellerinden geldiği kadarıyla bu hayvanlara sahip çıktıklarını söyleyen Uçar, "Sabah sokakta bulduğum yavru köpeğe ekmek verdim. Aradan bir saat geçtikten sonra aynı köpeği ayağından yaralı olarak buldum. Acı çekiyordu dayanamayarak yarasına tentürdiyot sürdüm. İlçemizde sokak hayvanlarına ait barınak ve klinikler yok. Vatandaş olarak bu soğuk kış günlerinde biraz daha duyarlı olmayız" dedi.

Bingöl karlıova'da soğuk havadan etkilenen sokak köpekleri sahipleniyor

Karlıova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:17 Kaynak: DHA
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