Bingöl Karlıova'da ters lalelere ilgi
2 saat önce
Karlıova'da ters lalelere ilgiBingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylalarda yetişen ters laleler, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Karlıova
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:55 Kaynak: DHA
'da ters lalelere ilgi Bingöl
'ün Karlıova ilçesindeki yaylalarda yetişen ters laleler, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Hasanova yaylalarında yetişen ters laleleri görmek ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçiler, sıklıklarla Karlıova'ya geliyor. Doğa güzelliği ve içinde barındırdıkları rengarenk çiçeklerle özellikle fotoğrafçıların uğrak yeri olan Karlıova'nın, 200 rakımlı yaylalarında yetişen ters laleler ise ayrıca adından söz ettiriyor.
İlçe sakinlerinden Bülent Temiz, "2000 rakımlı dağlarımızda yetişen bu çiçeklere sahip çıkmamız gerekir. Karlıovalılar olarak hem kış, hem de bahar aylarındaki doğal güzelliklerimiz ülkemizdeki fotoğrafçıların adeta uğrak yeri oldu. Yaylalarımızda yetişen bu ters laleleri görmek isteyen vatandaşlar her gün buralara gelerek doğa güzelliklerimize hayran kalıyorlar" dedi.
Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum
13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı
"Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!