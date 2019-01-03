Bingöl Karlıova'da Yaralı Bulunan Kartala Tedavi
1 saat önce
Karlıova'da yaralı bulunan kartala tedaviBingöl'ün Karlıova ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.
Karlıova
'da yaralı bulunan kartala tedavi Bingöl
'ün Karlıova ilçesinde yaralı halde bulunan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
'nde tedaviye alındı.
Balık avlanmaya giden Emrah Karakaya
, doğada yaralı halde bulduğu kartalı iyileşmek umuduyla evine getirerek besledi. Durumunun kötüye gittiğini fark eden Karakaya, yaralı kartalı Karlıova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüp, veteriner hekime teslim etti. Kanadına aldığı darbeden dolayı yaralandığı belirlenen kartal, veteriner tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar
Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavisi süren kartalın, iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:03 Kaynak: DHA
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