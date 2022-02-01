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Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

01.02.2022 11:46

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 10 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 10 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Karlıova ilçesinde yağış sonucu bazı tek katlı evler kara gömüldü.

Karlıova Belediyesi ekiplerince, ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürütülüyor.

10 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Özel İdare ekiplerince açılan kapalı köy yolları yeniden ulaşıma kapanıyor.

Vatandaşlardan Feyzi Arlı, ilçede sürekli kar yağdığını belirterek, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar bir türlü açılamıyor." diye konuştu.

Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karlıova'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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