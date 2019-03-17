Son Dakika Haberleri: Bingöl-Karlıova Karayolunda Heyelan

Bingöl-Karlıova Karayolunda Heyelan

44 dakika önce

Karlıova karayolunda, ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.

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BİNGÖL- Karlıova karayolunda, ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.

Bingöl- Karlıova karayolundaki Çobantaşı köyü mevkiinde bugün heyelan meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karayolunda temizleme çalışması başlattı. Heyelan nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:07 Kaynak: DHA

Bingöl, Karlıova, Güncel
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