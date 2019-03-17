Bingöl-Karlıova Karayolunda Heyelan
8 dakika önce
Karlıova karayolunda, ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.
BİNGÖL- Karlıova karayolunda, ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.
Bingöl- Karlıova karayolundaki Çobantaşı köyü mevkiinde bugün heyelan meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karayolunda temizleme çalışması başlattı. Heyelan nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:36 Kaynak: DHA
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