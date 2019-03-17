Bingöl-Karlıova Karayolunda Heyelan
5 dakika önce
Bingöl- Karlıova karayolunda, ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.
Bingöl- Karlıova karayolunda, ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.
Bingöl- Karlıova karayolundaki Çobantaşı köyü mevkiinde bugün heyelan meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karayolunda temizleme çalışması başlattı. Heyelan nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:48 Kaynak: DHA
Gri Listedeki Terörist, K.Irak'taki Operasyonda Öldürüldü
Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz
Yıllar Sonra O Sokağa Gitti; Yorgancıyı, Kömürcüyü ve Berberi Sordu