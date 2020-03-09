BİNGÖL Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel BİNGÖL Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyor - Son Dakika

BİNGÖL Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyor

6 saat önce

Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyorTÜRK tarihinde Türkmenistan'da rastlanan ve İslami motiflerle birleşerek Asya, Avrupa, Afrika'ya yayılan kıl testere oyma sanatına her geçen gün ilgi azalıyor.

Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyor

TÜRK tarihinde Türkmenistan'da rastlanan ve İslami motiflerle birleşerek Asya, Avrupa, Afrika'ya yayılan kıl testere oyma sanatına her geçen gün ilgi azalıyor. Bingöl'ün Genç Kaymakamlığı, kadın ve engellilerin hem sosyal hayata kazandırılması hem de kıl testere sanatının yaşatılması amacıyla 'Kıl testere ve ahşap oymacılığı kursu' açtı.

Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan 'Kıl testere oyma sanatı' Bingöl'ün Genç ilçesinde hayat buluyor. Genç Kaymakamlığı'nca mesleğin yaşatılması amacıyla kadın ve engellilerin yer alacağı 'Kıl testere ve ahşap oymacılığı kursu' açıldı. Türk tarihinde Türkmenistan'da rastlanan ve İslami motiflerle birleşerek Asya, Avrupa, Afrika'ya yayılan kıl testere oyma sanatına her geçen gün ilginin azalması önüne geçilmesi amacıyla Genç Kaymakamlığı tarafından uygulama geçilen projede ayrıca kadınlar ve engellilere istihdam sağlanması hedefleniyor.

Genç İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan kıl testere ve ahşap oymacılığı kursun hocası Gülbahar Sanır, kıl testere ile Allah'ın kelamını işlediklerini ifade ederek, bu kursun kadın ve engellilere önemli bir katkısı olduğunu söyledi. Sanır, "Biz burada öğrencilerimize bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Zaman zaman öğrencilerimiz bu sanatı öğrenmekle beraber, aynı zamanda konsantrasyon olsun bir çok el aletlerini burada öğrenip, görme şansları oldu. Kursumuzda 13 kadın çalışmaktadır. Kursiyerlerimiz burada çalışmaktan çok memnunlar. Bazen saatleri bitmelerine rağmen yine de çalışma istekleri oluyor. Kadınlara iş kolu sağlamak ve onların maddi kazanç elde etmeleri için en büyük temennimiz. Desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz onların desteğiyle varız ve var olmaya da çalışacağız" dedi.

BİNGÖL Kıl testere oyma sanatı Bingöl'de yaşatılıyor

Türkmenistan, Bingöl, Afrika, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:05 Kaynak: DHA
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