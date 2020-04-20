Bingöl kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Genç ilçesinin Yolaçtı köyü kırsalında yürütülen operasyonda, ormanlık alanın 4 farklı noktasında araziye gömülü 4 bidon içerisinde silah, mühimmat, yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler arasında roketatar ve roketatar mühimmatı, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 metre kablo, çeşitli markalarda 8 telsiz, video kamera, fotoğraflar, 23 tüp ve 3 uyku tulumu ile örgütsel doküman da bulunuyor.