Bingöl kısıtlama sonrası sessizliğe büründü - Son Dakika

Bingöl kısıtlama sonrası sessizliğe büründü

BİNGÖL - Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı arefe günü sokaklar boş kaldı. boş kaldı.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması gece itibariyle başladı.Her ilde olduğu gibi Bingöl'de de uygulamaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla, kentin en işlek caddeleri boş kaldı. Kısıtlamadan muaf tutulan fırınlar ise erken saatten itibaren ekmek üretimine başladı.Yine tedbirler kapsamında sadece bugün saat 10.00 ile 17.00 arasında kuruyemişçi, bakkal ve marketler hizmet vereceği belirtildi.

Bingöl'de kuruyemişçi Ramazan Barak, ilk defa bir arefe gününün ve devamında bayramın bu şekilde sessiz geçeceğini söyledi.

Barak, "Bilindiği gibi 3-4 aydır tüm dünyayı saran bir pandemi hastalığı var. Büyükşehirlerde daha önce sokağa çıkma yasağı oldu belirli günlerde. Bizim memleketimiz Bingöl'de de sokağa çıkma yasağı var. Sokaklar boş, arefe diye bir şey yok, bayram yok. Bütün islam ülkelerinde de yok diyebiliriz. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. İnşallah bu insanların uyanmasına vesile olur, güzel şeyler yapmasına vesile olur" şeklinde konuştu.