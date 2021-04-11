Bingöl kısıtlamada sessizliğe büründü - Son Dakika

Covid-19 renk haritasında turuncu kategoride yer alan Bingöl'de pazar günü işlek cadde, sokaklar ve parklar sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl de artan vakalar nedeniyle Sağlık Bakanlığının açıkladığı Covid-19 renk haritasında 1 ay içinde mavi kategoriden turuncu kategoriye geçti. Şehir genelinde pazar günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Şehrin en işlek cadde, sokak ve parkları sessizliğe büründü. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirli bölgelere kontrol noktaları kurup, kontroller yaptı. Şehrin hafta sonları en yoğun olan parklarından KentPark da kısıtlama ile birlikte sessiz kaldı. Boş kalan park drone ile havadan görüntülendi. - BİNGÖL