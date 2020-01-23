Bingöl lice'de, toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl lice'de, toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar bulundu - Son Dakika

Bingöl lice'de, toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar bulundu

6 saat önce

Lice'de, toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar bulunduBİNGÖL ve Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Lice ilçesinde toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar ele geçirildi.

Lice'de, toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar bulundu

BİNGÖL ve Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Lice ilçesinde toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar ele geçirildi.

Bingöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi edinildi. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle Lice'ye bağlı Yalaza köyünde operasyon düzenlendi. Narkotik köpekleri 'Vana' ve 'Öğle'nin ile arazide yapılan aramada, 3 farklı noktada toprak altına, bidon ve çuvallarla gömülmüş 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi.

Bingöl lice'de, toprağa gömülü 1 ton 351 kilo esrar bulundu

Diyarbakır, Jandarma, Lice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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