BİNGÖL
Bingöl Adliye Sarayı
Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun kitap bağışında bulunması
Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun konuşması
MARDİN:
Denetimli Serbestlik Şubesi önünde açılan kitap bağış çadırı
Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un konuşması
Kitap bağışı BİNGÖL/MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde İlçe Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › BİNGÖL/MARDİN - 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası' başlatıldı - Son Dakika