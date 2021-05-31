BİNGÖL/MARDİN - "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası" başlatıldı

BİNGÖL Bingöl Adliye Sarayı Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun kitap bağışında bulunması Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun konuşması MARDİN: Denetimli Serbestlik Şubesi önünde açılan kitap bağış çadırı Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un konuşması Kitap bağışı BİNGÖL/MARDİN -...

BİNGÖL Bingöl Adliye Sarayı Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun kitap bağışında bulunması Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu'nun konuşması MARDİN: Denetimli Serbestlik Şubesi önünde açılan kitap bağış çadırı Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un konuşması Kitap bağışı BİNGÖL/MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde İlçe Denetimli Serbestlik Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası düzenlendi.

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