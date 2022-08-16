Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

16.08.2022 19:09
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü

BİNGÖL merkeze bağlı Ağaçeli köyü yakınlarında ormanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

BİNGÖL merkeze bağlı Ağaçeli köyü yakınlarında ormanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Merkeze bağlı Ağaçeli köyü yakınlarındaki ormanda öğlen saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alarak, söndürüldü. Söndürme çalışmalarına, 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 10 personel katılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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