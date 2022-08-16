Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

16.08.2022 18:20
Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyünde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl merkeze bağlı Ağaçeli köyünde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Ağaçeli köyündeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandaki yangını fark eden çevre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 10 personel sevk edildi. Yangın, vatandaşların da desteğiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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