Son Dakika Haberleri: Bingöl merkezli 14 ildeki DEAŞ operasyonu
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Bingöl merkezli 14 ildeki DEAŞ operasyonu

2 saat önce

Bingöl merkezli 14 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Bingöl merkezli 14 ildeki DEAŞ operasyonu, System.String[]

Bingöl merkezli 14 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 40 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 9 ay süren çalışma sonucu 13 Eylül'de Bingöl, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:32 Kaynak: AA
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