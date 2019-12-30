Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika

Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı

6 saat önce

BİNGÖL merkezli İstanbul ve Mardin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı, System.String[]

BİNGÖL merkezli İstanbul ve Mardin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin deşifresini sağlamak ve faailiyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Bingöl merkezli operasyonda, İstanbul ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler sorguya alındı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:15 Kaynak: DHA
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