Bingöl merkezli 5 ilde operasyon: 11 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl merkezli 5 ilde operasyon: 11 tutuklama - Son Dakika

Bingöl merkezli 5 ilde operasyon: 11 tutuklama

7 saat önce

Bingöl merkezli 5 ilde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Bingöl merkezli 5 ilde operasyon: 11 tutuklama, System.String[]

Bingöl merkezli 5 ilde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.


Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Bingöl ve civar illerde, temizlik şirketi adında kiraladıkları iş yerlerinde, kendilerine ait ikametlerde ve araçlarda fuhuşa yer temin etmek ve fuhuşa aracılık etmek suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Bingöl, Tunceli, Elazığ, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yapıldığı bildirildi.


Açıklamanın devamında, operasyonda 28 şüphelinin gözaltına alındığı 11'inin tutuklandığı, 9'nun adli kontrol şartıyla 8'ninde emniyette ifadesi sonrasında serbest bırakıldığı aktarıldı. - BİNGÖL

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
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