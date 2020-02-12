Bingöl merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika

Bingöl merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

6 saat önce

Bingöl merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Bingöl merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama, System.String[]

Bingöl merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, yazılı açıklamasında, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik başlatılan fiziki ve teknik takip sonucu dün Bingöl merkez, Diyarbakır, Muş, İstanbul ve Mersin'de belirlenen 39 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 21 şüphelinin gözaltına alındığını, adreslerinde yapılan aramada 82 kilogram toz esrar, 41 kilogram kubar esrar, 10 kilogram kenevir tohumu, 22 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik hap, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 51 mermi, 4 av tüfeği, 4 bıçak ele geçirildiğini ifade eden Çoban, aynı dosya kapsamında daha önce yapılan ara yakalamalarda da 2 ton 84 kilogram esrar ele geçirildiğini hatırlattı.

Çoban, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'unun tutuklandığını, 11 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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