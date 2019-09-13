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Bingöl merkezli DEAŞ operasyonu

41 dakika önce

Bingöl merkezli 14 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 38 zanlı yakalandı.

Bingöl merkezli 14 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 38 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 9 ay süren çalışma yürütüldü.

Suriye'de DEAŞ adına faaliyet yaptığı belirlenen 40 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, söz konusu kişilerin yakalanması için Bingöl merkezli İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Konya, Kocaeli, Denizli, Hatay, Edirne, Mardin ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Biri Suriye uyruklu 38 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, zanlıların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, dijital malzemeler, örgütsel dokümanlar, yayınlar ve terör örgütüne fon toplamak amacıyla kurulan illegal yapıya ait sözde sadaka kutuları ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl merkezli DEAŞ operasyonu

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:11 Kaynak: AA
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