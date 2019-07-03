Son Dakika Haberleri: Bingöl merkezli tefecilik operasyonu
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Bingöl merkezli tefecilik operasyonu

1 saat önce

Bingöl ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bingöl merkezli tefecilik operasyonu, System.String[]
Bingöl ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 6 ay süren çalışmalar sonucunda tefecilik yaptığı değerlendirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüte yardım etmek, nitelikli yağma, tefecilik ve suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanması" gibi suçlara karışan şüphelilerin Bingöl merkez ve İstanbul'da belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.B, M.B, H.B, A.B, M.B, B.B, H.Ç, H.B, E.Ü, T.B, L.Ü, M.B. ve H.V. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, H.B. ve H.Ç. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:44 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Bingöl, Güncel
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