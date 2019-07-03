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Bingöl merkezli tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı

1 saat önce

BİNGÖL merkezli 2 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü, tutuklandı.

Bingöl merkezli tefecilik operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]
BİNGÖL merkezli 2 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü, tutuklandı.
Bingöl ve İstanbul'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle 28 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 'kurulan örgüte üye olmak', 'örgüte yardım etmek', 'nitelikli yağma', 'tefecilik ve suçtan elde edilen mal varlığı değerinin aklanması' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


- Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:24 Kaynak: DHA
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