Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika

Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

6 saat önce

Bingöl merkezli 5 ilde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama, System.String[]

Bingöl merkezli 5 ilde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.


Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan fiziki ve teknik takipli çalışmalarda Bingöl Merkez, Diyarbakır, Muş, İstanbul ve Mersin'de belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını bildirdi.


Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan fiziki ve teknik takipli çalışmalarda Bingöl Merkez, Diyarbakır, Muş, İstanbul ve Mersin'de belirlenen 39 adrese, 11.02.2020 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış, operasyonlarda 21 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 82 kg toz esrar, 41 kg kubar esrar, 10 kg kenevir tohumu, 22 g metamfetamin, 10 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 4 adet av tüfeği, 4 adet bıçak, ele geçirilmiştir. Aynı dosya kapsamında daha önce yapılan ara yakalamalarda da 2 ton 84 kg esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili toplam 10 şüpheli tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yatak altına saklanan kaçak göçmenlerin Türkiye macerası son buldu
Kim Kardashian'a özenen Linet, 30 bin TL'ye kalça operasyonu yaptırdı Adnan Oktar davasında yeni gelişme: Elbise dolabında yakalandı Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:00:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]