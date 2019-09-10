Son Dakika Haberleri: Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu
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Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu

7 dakika önce

Bingöl merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bingöl merkezli 2 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bingöl merkez ve Diyarbakır'da daha önce belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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