BİNGÖL MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaret - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, depremden etkilenen Bingöl'deki köyleri ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, öğleden sonra geldiği Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, depremde ağır hasar gören Elmalı köyünü ziyaret etti. Burada inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Aydın, vatandaşlarla sohbet etti. Bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki yapıların riskli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Kamil Aydın, "Temel ihtiyaçların giderilmesi noktasında portatif bir takım imkanlar bir an önce sağlanırsa çadırda kalmak daha rahat olur. Ben buradan, gönlü vatandaşlarımızın acısını, sıkıntısını paylaşmak için çarpan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçmiş olsun dileklerini özellikle sunmak istiyorum. Genel başkanımızın selamlarını ve acıları paylaştığını ifade ettiklerini beyan etmek istiyorum. Onun için kalabalık bir heyetle buradayız. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz, en kısa zamanda yaraları sarmak için gerekenleri yapacağız" dedi.

'DEVLETİMİZ BUNU KARŞILAYACAK GÜÇTEDİR'

Depremde 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu hatırlatan Aydın, şunları söyledi:

"Birazdan oraya da gideceğiz. Taziyemizi vereceğiz, telef olan hayvanlar var. Devletimiz bunu karşılayacak güçtedir. Bütün yetkili organlarıyla buradalar. Ama benim ifade ettiğim eksiklerde giderilirse bölge halkı daha rahat olacaktır. Çok geniş bir kitle var basın mensupları ve kamu kurumları var. Onların da iyi hizmet vermeleri açısında gerekenlerin temini konusunda mutlu olacağız."