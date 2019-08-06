Bingöl Milli Eğitim Müdürü Güney, görevine başladı
2 saat önce
Ankara Mamak İlçe Milliği Eğim Müdürlüğünden, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Rahmi Güney görevine başladı.
Ankara Mamak Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:55 Kaynak: AA
İlçe Milliği Eğim Müdürlüğünden, Bingöl
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Rahmi Güney görevine başladı.
Güney yaptığı açıklamada, Bingöl'e hizmet edecek olmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bakanlığımızın çeşitli kademelerinde yürüttüğüm görevlerden edindiğim bilgi, beceri, deneyim ve tecrübenin ışığında, ilimizin eğitim çıtasını daha yukarılara çıkarmak için Bingöl'ün eğitim camiasının tüm paydaşları mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağımızı öncelikle ifade etmek istiyorum."
Özge'yi tartıştığı ağabeyi bıçaklayarak öldürdü Türkiye'de vekillerin maaşı, Avrupa'daki meslektaşlarını geride bıraktı CHP'li Tanal'dan 'dolar yüklü uçak' hakkında soru önergesi Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Beklentimiz 1 yılda 1500-2000 Suriyeli gönderebilmek