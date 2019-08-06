Son Dakika Haberleri: Bingöl Milli Eğitim Müdürü Güney, görevine başladı
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Bingöl Milli Eğitim Müdürü Güney, görevine başladı

2 saat önce

Ankara Mamak İlçe Milliği Eğim Müdürlüğünden, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Rahmi Güney görevine başladı.

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Güney, görevine başladı, System.String[]
Ankara Mamak İlçe Milliği Eğim Müdürlüğünden, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Rahmi Güney görevine başladı.
Güney yaptığı açıklamada, Bingöl'e hizmet edecek olmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bakanlığımızın çeşitli kademelerinde yürüttüğüm görevlerden edindiğim bilgi, beceri, deneyim ve tecrübenin ışığında, ilimizin eğitim çıtasını daha yukarılara çıkarmak için Bingöl'ün eğitim camiasının tüm paydaşları mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağımızı öncelikle ifade etmek istiyorum."
Ankara, Bingöl, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:55 Kaynak: AA
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