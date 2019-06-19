Son Dakika Haberleri: Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Butaku güven tazeledi
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Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Butaku güven tazeledi

1 saat önce

Bingöl Muhtarlar Derneği 14. Olağan Kongresinde tek listeyle gidilen seçimde, mevcut Başkan Abdullah Butaku oy birliğiyle başkan seçildi.

Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Butaku güven tazeledi, System.String[]
Bingöl Muhtarlar Derneği 14. Olağan Kongresinde tek listeyle gidilen seçimde, mevcut Başkan Abdullah Butaku oy birliğiyle başkan seçildi.
Bingöl Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kongrede, kayıtlı 114 üyesi bulunan derneğin faaliyet raporu ve gelir gider hesapları ibraz edildi.
Divan Başkanlığını Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kararslan'ın yaptığı genel kurulda, tek liste ile seçime giden mevcut başkan Butaku, hazır bulunan 97 muhtarın oy birliğiyle 2 yıllık dönem için yeniden seçildi.
Butaku, seçimlerin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, 14. genel kurulunu yapan dernek başkanlığına 12 dönemdir seçildiğini anımsatarak, kendisini göreve layık gören muhtar arkadaşlarına teşekkür etti.

Türkiye Muhtarlar Derneği Genel Merkez tarafından yapılan anket sonucuna göre Bingöl Muhtarlar Derneğinin Türkiye'nin en iyi muhtarlar derneği seçildiğini ifade eden Butaku, "Muhtarlar Derneği benim ikinci ailemdir. Birlikte hareket edersek aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur." dedi.
Butaku, kentin en büyük sivil toplum örgütü olduklarına işaret ederek, her mahalle, köy ve beldelerde temsilciliklerin bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Bingöl Valiliği, Bingöl, Güncel
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