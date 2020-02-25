Bingöl ödüllü kitap okuma projesinde veliler ter döktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl ödüllü kitap okuma projesinde veliler ter döktü - Son Dakika

Bingöl ödüllü kitap okuma projesinde veliler ter döktü

6 saat önce

Ödüllü kitap okuma projesinde veliler ter döktüBİNGÖL'de biri anaokulu tarafından hayata geçirilen 'Okuyorum, minik yüreklere dokunuyorum' projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma sınavında ter döken veliler, ödül olarak belirlenen çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Ödüllü kitap okuma projesinde veliler ter döktü

BİNGÖL'de biri anaokulu tarafından hayata geçirilen 'Okuyorum, minik yüreklere dokunuyorum' projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma sınavında ter döken veliler, ödül olarak belirlenen çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Uydukent Anaokulu'nda çocukların evde teknolojik aletlerden uzak durmaları ve ailelerin de çocuklarının yanında kitap okumaları amacıyla, 'Okuyorum minik yüreklere dokunuyorum' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yazar Leyla Avaro'nun 'Gerçekten beni Duyuyor musun' adlı kitabı, okumaları için velileri dağıtıldı. Kitabı okuyan veliler, daha sonra Uydukent Anaokulu öğretmen ve idareciler gözetiminde sınava tabi tutuldu. Sınav esnasında büyük bir heyecan yaşanırken, birinci olan veli çeyrek altın, ikinci olan 150 TL kırtasiye çeki, üçüncüsüne ise kitap hediye edildi.

VELİLERE OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANMASI AMAÇLANDI

Uydukent Anaokulu Müdürü Murat Atılgan, bu projeyi hayata geçirmekteki amaçlarının, öğrenci velilerinin kitap alışkanlıklarını artırmak olduğunu söyledi. Atılgan, "Amacımız önce velileri eğitim içine katmaktır. Okuyarak çocuklarımıza okumanın önemini anlatmak için velilerimizin okumasını gerektiğinin bilincinde olduğumuz için 'Okuyorum minik yüreklere dokunuyorum' projemizi başlattık" dedi.

Projenin fikir sahibi Uydukent Anaokulu'nda görevli psikoloji ve rehber öğretmeni Leyla Anli ise, "Bu yıl okulumuzda ilk defa 'Okuyorum minik yüreklere dokunuyorum ' adlı projemizi gerçekleştirdik. Kitap olarak Leyla Avaro'nun 'Gerçekten beni duyuyor musun' kitabını seçtik. Daha sonra 2 aylık bir süreden sonra velilerimizi bir teste tabi tuttuk. Katılım umduğumuzdan daha fazlaydı. Katılan velilerimize çok teşekkür ediyorum. 2'inci dönem tekrar bu projenin devamını yapmak istiyoruz. Umarım tüm Türkiye'de okuma yazma seferberliğine bizimde bir katkımız olmuştur" diye konuştu.

Velilerden psikolog Şeyma Beritan, projenin hem veliler hem de çocuklar açısından faydalı olduğunu söyledi.

Bingöl ödüllü kitap okuma projesinde veliler ter döktü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:19 Kaynak: DHA
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