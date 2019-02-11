Son Dakika Haberleri: Bingöl Peş Peşe 3 Depremle Sallandı

Bingöl Peş Peşe 3 Depremle Sallandı

1 saat önce

Bingöl 3.6, 2.7 ve 1.4 şiddetindeki depremlerle sallandı.

Bingöl Peş Peşe 3 Depremle Sallandı, System.String[]
Bingöl 3.6, 2.7 ve 1.4 şiddetindeki depremlerle sallandı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Adaklı ilçesinde saat 08.23 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 28 dakika sonra merkez üssü Bingöl olan 2.7 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. İkinci depremden 45 dakika sonra ise bu kez Karlıova merkez üssü olan 1.4 şiddetinde deprem oldu.

İlçelerde hissedilen depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:18 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Fiyatları Yarı Yarıya Düşürdü Devlet Bahçeli'ye Atatürk'ün Silahı Hediye Edildi

Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:54:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl Peş Peşe 3 Depremle Sallandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]