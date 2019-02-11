Bingöl Peş Peşe 3 Depremle Sallandı

Bingöl 3.6, 2.7 ve 1.4 şiddetindeki depremlerle sallandı.

Bingöl 3.6, 2.7 ve 1.4 şiddetindeki depremlerle sallandı.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Adaklı ilçesinde saat 08.23 sıralarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 28 dakika sonra merkez üssü Bingöl olan 2.7 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. İkinci depremden 45 dakika sonra ise bu kez Karlıova merkez üssü olan 1.4 şiddetinde deprem oldu.



İlçelerde hissedilen depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL

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