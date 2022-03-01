Bingöl polisi, Siberay Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi - Son Dakika
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Bingöl polisi, Siberay Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi

01.03.2022 11:07
Bingöl polisi, Siberay Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Hesarek Kayak Merkezinde 'Siberay' Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Hesarek Kayak Merkezinde 'Siberay' Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, her geçen gün gelişen teknolojilerin ve bu gelişimin ortaya çıkardığı sorunlar ve mağduriyetlere yönelik bir çalışma yürüttü. Buna göre, Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nde 'Siberay' projesi kapsamında Siberay standı açan ekipler, sanal dünyada güvende kalma bilinci oluşturmak amacıyla yaklaşık bin 500 kişiye bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirilerek broşür dağıtımı yaptı.

Bingöl polisi, sanal ortamda yasadışı bahis tuzağı ve sosyal medya kullanımında şifrelerin önemi hakkında halkın tüm kesimine ulaşılması konusunda yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini de belirtti. - BİNGÖL

Bingöl polisi, Siberay Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi

YORUMLAR
500
Denizli'de 'SİBERAY Projesi' tanıtıldı Denizli'de 'SİBERAY Projesi' tanıtıldı Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı Siber suçları önlemeye yönelik başlatılan SİBERAY projesi tanıtıldı

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl polisi, Siberay Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl polisi, Siberay Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi - Son Dakika
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