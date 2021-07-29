Bingöl Sağlık Müdürü Gündoğdu vatandaşları düğün ve taziyelerde tedbirli olmaya çağırdı - Son Dakika

Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, kentteki vaka artışına ilişkin vatandaşlara çağrıda bulunarak, düğünlerde ve taziyelerde tokalaşma ve sarılmaların yapılmamasını istedi.

Gündoğdu, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların salgın öncesindeki alışkanlıklarına geri döndüğünü söyledi.

Maske ve mesafe gibi kurallara uyulmaması ve aşılama oranının düşük olması nedeniyle vaka sayılarının arttığını ifade eden Gündoğdu, "İlde son bir ayda Kovid-19 vaka sayısında 5 kat artış oldu." dedi.

"Sahada yoğun bir çalışma yürüteceğiz"

Gündoğdu, ekiplerin sahada yaptıkları çalışmalarla aşılama oranını artırmak için yoğun çaba sarf ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Aşılama oranına baktığımız zaman istenilen seviyede olmadığı görülmekte. Bingöl'de aşı oranını yüzde 44,3 olarak görüyoruz. Özellikle toplumsal bağışıklığın oluşması için hedef olarak görülen yüzde 75 aşılama oranına ulaşmak için önümüzdeki bir ay içerisinde sahada yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Bu noktada daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar gibi mobil ekiplerimizle bütün köylere, mahallere, evlere giderek, vatandaşlarımızın ikinci dozu, hiç aşı olmayanların da aşı yaptırmalarını sağlayacağız. Ama vatandaşlar arasında aşı ile ilgili yanlış bilgilerin çok hızla yayılması nedeniyle ikna konusunda sıkıntı yaşamaktayız. Vatandaşımızın sağduyusu ve aşı oranının düşük olması nedeniyle vaka sayısındaki artışı da göz önüne almaları ile bu bir aylık süreçte aşı oranımızın istenilen seviyeye geleceğini ümit ediyoruz."

"Yatan vakaların yüzde 95'inden fazlası aşıları eksik olan kişiler"

Kentte son açıklanan verilere göre vaka sayısının 100 binde 130,7 olduğuna değinen Gündoğdu, son günlerdeki hareketliliğin, vaka sayısını daha da artıracağını gösterdiğini aktardı.

Gündoğdu, "Hastanede yatan vakaların yüzde 95'inden fazlası aşıları eksik olan kişiler. Bunların büyük kısmı aşı olmayanlar. Bu noktada aşının etkisi ve koruyuculuğu kesinlikle tartışılmaz. Son dönemde can kayıplarına baktığımız zaman da maalesef bunların da hemen hemen hepsinin aşısız kişiler olduğunu gördük." diye konuştu.

"Tokalaşma ve sarılmanın kesinlikle yapılmamasını tavsiye ediyoruz"

İleri yaştaki kişilerin aşılanması konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Gündoğdu, "İlimizde 60 yaş bireylerde aşılama oranı yüzde 70'lerin üstünde. 70-80 yaş aralığındaki bireylerde aşılama oranının yüzde 85'lere ulaştığını görüyoruz. Ama maalesef aynı evi, aynı ortamı paylaşan gençler, bilhassa 17-40 yaş arası bireyler aşıya karşı biraz daha duyarsız. Bu vatandaşlarımızın da bir an önce büyüklerimiz gibi aşılarını yaparak, bu oranı yüzde 70'lere çekebilirsek pandemi ile mücadele en büyük yolu katedeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

1 Temmuz'dan itibaren özellikle düğünler nedeniyle hareketliliğin arttığını belirten Gündoğdu, düğünlerde vatandaşların el ele tutuşması ve kalabalık ortamların oluşması nedeniyle virüsün çok hızlı bir şekilde yayıldığını gördüklerini aktardı.

Gündoğdu, taziye ziyaretlerinin de çok yoğun gerçekleştiğini dile getirerek, "Maalesef tokalaşma, sarılma gibi eylemlerden dolayı da virüs çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımız arasında yayılmakta. Bir ay içerisinde vakaların bu kadar hızlı artmasının büyük bir sebebinin düğünler ve taziyeler olduğunu söyleyebiliriz. Tokalaşma ve sarılmanın kesinlikle yapılmamasını tavsiye ediyoruz." dedi.