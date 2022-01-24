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BİNGÖL SAĞLIK MÜDÜRÜ: TEDBİRLERE UYULMAMASINDAN DOLAYI VAKALAR ÇOK HIZLI YAYILIYOR - Son Dakika

BİNGÖL SAĞLIK MÜDÜRÜ: TEDBİRLERE UYULMAMASINDAN DOLAYI VAKALAR ÇOK HIZLI YAYILIYOR

24.01.2022 16:56

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık haritada Covid-19 vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında yer alan Bingöl'de, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, "100 binde 1704,84 yüksek olan vaka sayımızda özellikle son dönemlerde kış şartlarının ağır geçmesi ve kapalı alanlarda...

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık haritada Covid-19 vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında yer alan Bingöl'de, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, "100 binde 1704,84 yüksek olan vaka sayımızda özellikle son dönemlerde kış şartlarının ağır geçmesi ve kapalı alanlarda toplu olarak bir arada bulunulması ve maalesef tedbirlere uyulmamasından dolayı çok hızlı yayıldığını görüyoruz" dedi.

Bingöl İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık vaka oranları sayısında son bir haftada 700'lük artışla Türkiye'de en fazla artış gösteren iller arasında olduklarını söyledi. İstanbul, Eskişehir'den sonra 3'üncü sırada olduklarına vurgu yapan Dr. Gündoğdu, "100 binde 1704,84 yüksek olan vaka sayımızda özellikle son dönemlerde kış şartlarının ağır geçmesi ve kapalı alanlarda toplu olarak bir arada bulunulması ve maalesef tedbirlerde uyulmamasından dolayı çok hızlı yayıldığını görüyoruz. Özellikle bu noktada vaka sayısının istenilen seviyeye düşmesi için 65 yaş üstü bireylerde, özellikle kronik hastalığı olan kişilerde ciddi anlamda sıkıntı oluşturmaması anlamında tedbirlere riayet edilmesi gerekiyor" dedi.

'AŞI ORANLARIMIZDA DÜŞÜK'

Kapalı alanlarda özellikle maske ve mesafeye riayet edilmesi, havalandırma imkanı olanlarda da havalandırılmanın önemliği olduğuna değinen Dr. Gündoğdu şunları söyledi:

"İlimizde aşı oranının düşük olduğunu görüyoruz. Bu aşı oranın düşük olmasından kaynaklı olarak da vatandaşlarımızın daha semptomatik olarak hastalığı geçirmesi ve hastalığı geçirdiği süreninde uzamasından kaynaklı olarak bulaştırma riskininde arttığını görüyoruz. Bundan dolayı da hem hastalığı rahat geçirmek hem de bulaş riskini azaltmak adına bir an önce aşılarını yaptırmayanların aşılarını yaptırmalarını ve hatırlatma dozlarının da yaptırmalarını istirham ediyoruz. Kış şartlarından dolayı kapalı alanlarda beraber zaman geçirmesinden kaynaklı olarak bulaş riskinin devam edeceği bu noktada özellikle semptom gösteren kişilerin kapalı alanlarda ve yoğun alanlara girmemesi, kendilerini izole etmesi gerekiyor. Son dönemlerde vaka yoğunluğunda grip gibi solunum yolunu etkilediğini ve bu nedenle de vatandaşlar arasında bilhassa gençler arasında çok fazla dikkate alınmadığını görüyoruz. Bundan dolayı hastalık toplum içerisinde çok hızlı yayılıyor. Burada da özellikle dikkat edilmesi gereken semptom gösteren kişilerin toplu alanlardan uzak durması maske ve mesafeye ciddi anlamda riayet etmeleri ve özellikle de aile içerisinde aşı olmamış kişilerin bir an önce aşılanması ve bu şekilde de hastaneye yatış ve yoğun bakım yatış onaranlarını, daha da azaltabiliriz."

BİNGÖL SAĞLIK MÜDÜRÜ: TEDBİRLERE UYULMAMASINDAN DOLAYI VAKALAR ÇOK HIZLI YAYILIYOR
BİNGÖL SAĞLIK MÜDÜRÜ: TEDBİRLERE UYULMAMASINDAN DOLAYI VAKALAR ÇOK HIZLI YAYILIYOR
BİNGÖL SAĞLIK MÜDÜRÜ: TEDBİRLERE UYULMAMASINDAN DOLAYI VAKALAR ÇOK HIZLI YAYILIYOR
BİNGÖL SAĞLIK MÜDÜRÜ: TEDBİRLERE UYULMAMASINDAN DOLAYI VAKALAR ÇOK HIZLI YAYILIYOR

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Gündoğdu, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BİNGÖL SAĞLIK MÜDÜRÜ: TEDBİRLERE UYULMAMASINDAN DOLAYI VAKALAR ÇOK HIZLI YAYILIYOR - Son Dakika
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