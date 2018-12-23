Son Dakika Haberleri: Bingöl Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Bingöl Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Öldü

4 saat önce

Bingöl'de, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Serhat Işık, hayatını kaybetti.

Bingöl'de, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Serhat Işık, hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl- Genç yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Serhat Işık yönetimindeki 29 AY 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Işık, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Işık'ın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:16 Kaynak: DHA

Genç, Bingöl, Güncel
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