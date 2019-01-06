Son Dakika Haberleri: Bingöl Sarıkamış Şehitleri, Bingöl'de Yürüyüşle Anıldı

Bingöl Sarıkamış Şehitleri, Bingöl'de Yürüyüşle Anıldı

1 saat önce

Sarıkamış şehitleri, Bingöl'de yürüyüşle anıldıBingöl'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katılanlar, ellerindeki ay- yıldızlı bayraklarla yürüdü.

Bingöl Sarıkamış Şehitleri, Bingöl'de Yürüyüşle Anıldı, System.String[]
Sarıkamış şehitleri, Bingöl'de yürüyüşle anıldı

Bingöl'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katılanlar, ellerindeki ay- yıldızlı bayraklarla yürüdü.

Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı nedeniyle Bingöl'de şehitleri anma programı düzenlendi. Valilik önünde toplananlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Genç Caddesi'ndeki Şehitler Anıtı'na yürüdü. Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüş, soğuk ve yağmurlu havada gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından konuşma yapan Vali Ekinci, O gün vatan onlardan canlarını vermeyi bekliyordu, kanlarını akıtmayı bekliyordu, onlar da onu yaptılar. Bugün de bizden vatan için millet için bayrak için ezan için daha fazla çalışmayı ve bu milleti hak ettiği müreffeh seviyeye ulaştırmayı bekliyor. Dolayısıyla o gün ecdadımızın yapmış olduğu kahramanlığı bugün de bizler daha fazla çalışarak yapmak durumundayız. Bu üzücü olayı bugün anarken tabi gençlerimize de bu tarihi unutturmamak gibi özel bir gayemiz var. Ümit ediyoruz ki tüm ruhlarında bu milletin, bu devletin aziz olmasını düşünen küçük kardeşlerimiz, bu aziz şehitlerimizin hatırına bu millet için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Rabb'im bir daha bu tür acıları yaşatmasın. Bugün belki biraz üşüdük ama bunun kat ve kat fazlasıyla bir soğukta şehit olan kardeşlerimizi yad etmiş bulunmaktayız. Rabb'im bizlere bu tarz acılar yaşatmasın dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

Sarıkamış, Bingöl, Güncel
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