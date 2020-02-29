Bingöl, şehidini uğurladı - Son Dakika
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Bingöl, şehidini uğurladı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Ögütçü, (25) memleketin Bingöl'ün Karlıova ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Ögütçü, (25) memleketin Bingöl'ün Karlıova ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Astsubay Muharrem Öğütçü için memleketi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Kar yağışı nedeniyle cenaze namazı, Ulu Cami'nin içinde kılındı. Cenaze namazına Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, şehidin babası Ramazan Öğütçü, Kayseri'de vatani görevini yapan kardeşi Yasin Öğütçü ve şehidin çok sayıda yakını katıldı.Namazın ardından şehidin cenazesi, omuzlara alınarak, teröre lanet sloganları eşliğinde Suçatı köyün götürülerek, toprağa verildi. Cenazede anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü'yü yakınları teselli etti.


- Bingöl
Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
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