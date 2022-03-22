Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı

22.03.2022 21:26

- Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı Şehit Aygün'ün eşi yürekleri dağladı: "Canımın içisin sen. Benim her şeyimdin aşkım" Bingöl'de Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada şehit olan 2 özel hareket polisi, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

- Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şehit Aygün'ün eşi yürekleri dağladı: "Canımın içisin sen. Benim her şeyimdin aşkım"

BİNGÖL - Bingöl'de Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde meydana gelen patlamada şehit olan 2 özel hareket polisi, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Törende şehit Necati Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün'ün "Canımın içisin sen. Benim her şeyimdin aşkım." sözleri yürekleri dağladı.

Olay, bugün merkez Simani Mahallesi'nde bulunan Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde meydana geldi. Eğitim esnasında antitank mühimmatımın sevki sırasında meydana gelen patlamada özel hareket polisleri Necati Aygün ve Birol İli ağır yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı özel hareket polisleri burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düştü.

Şehit polisler için görev yaptıkları Özel Hareket Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene şehit Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, Şehit İli'nin eşi Merve İli ve ailelerinin yanı sıra Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Jandarma Komutanı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şehitlerin silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerin naaşları Türk bayrağına sarılı bir şekilde getirilerek katafalka konuldu. Törende İl Müftüsü Mustafa Topal'ın duasının ardından şehitler memleketlerine uğurlandı.

Törende şehitlerin eşlerinin sözleri de yürekleri dağladı. Şehit Necati Aygün'ün eşi Gülçimen Aygün, tabutun başına gelerek, "Nereye bıraktın gittin sen bizi aşkım. Canım güzel aşkım benim. Canımın içisin sen benim herşeyimdin aşkım" diyerek eşiyle vedalaştı.

Şehit Necati Aygün'ün naaşı uçakla memleketi Aydın'a, şehit Birol İli'nin naaşı da karayolu ile Erzurum'a gönderildi.

Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı
Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı
Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı

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Bingöl, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl şehitleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika


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