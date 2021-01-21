Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta 79 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta 79 köy ile ulaşım sağlanamıyor

21.01.2021 12:31
Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta 79 köy ile ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde hafta başında başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle 56 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt

Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan 64 köy yolundan 43'ü ulaşıma açıldı. Kapalı 21 köy yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.

İl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi, bazı yerleşim yerlerine ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız çalışmaları sonucu Kurtalan ve Tillo ilçelerinde kapanan 43 köy yolu ulaşıma açıldı.

Ekipler Pervari'de 9, Şirvan'da 3, Eruh'ta 5 ve Baykan'da 4 köy yolunun da ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta 3 günden bu yana aralıklarla yağan kar ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sabah saatlerinde oluşan buzlanma nedeniyle trafiğe zincirsiz çıkan bazı araçlar yolda kaldı.

Şırnak Belediyesi ekipleri, caddelerde ve ana arterlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Beytüşşebap ilçesinde kar nedeniyle kapanan 15 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma açıldı.

Yeşilöz ve Dağdibi köylerinin yollarını açmak için İl Özel İdare ve Karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Bingöl, Şırnak, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta 79 köy ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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