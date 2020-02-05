Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 358 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 358 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 358 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 358 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 358 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 358 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Dünden beri bölge genelinde aralıklı olarak etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle Bingöl'de 252, Batman'da 76, Siirt'te 21 ve Şırnak'ta da 9 olmak üzere 358 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Siirt Şirvan'daki Cevizlik bölgesinde kapanan yol, Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Şırnak, Bingöl, Batman, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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